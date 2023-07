https://fr.sputniknews.africa/20230726/incident-entre-des-avions-militaires-francais-et-canadiensur-une-base-aerienne-us-1060794345.html

Incident entre des avions militaires français et canadien sur une base aérienne US

Incident entre des avions militaires français et canadien sur une base aérienne US

Un télescopage entre deux Airbus des armées française et canadienne s'est produit sur le tarmac de la base aérienne américaine de Guam, selon la Défense...

Un Airbus A400M Atlas de l’armée française a été heurté par un avion de transport militaire canadien Airbus CC-150 Polaris à la base militaire américaine de Guam, dans le Pacifique, sans faire de victimes, a annoncé le 25 juillet le ministère français des Armées.Plus de peur que de malSelon le communiqué, aucun blessé n’est à déplorer, puisque les moteurs était coupés et que personne n’était à bord.Des dommages ont été constatés sur la gouverne de profondeur des deux aéronefs. Des analyses sont en cours pour évaluer les dégâts et procéder aux réparations dans les meilleurs délais, précise le ministère.Les responsabilités bientôt établies?Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incident, assure le communiqué.De son côté, le ministère canadien de la Défense a confirmé l'incident, qui fait actuellement l'objet d'une enquête par les autorités canadiennes, françaises et américaines de l'armée de l'air, selon les médias canadiens. Il souligne que l'avion canadien était à Guam pour ramener des militaires canadiens qui avaient pris part à l'exercice interalliés Mobility Guardian 2023, du 5 au 21 juillet, dans la zone Pacifique.L’A400M était déployé sur la base d’Andersen dans le cadre de la mission PEGASE 23 pour participer aux exercices interalliés organisés par l’armée de l’Air américaine dans le Pacifique (Pacific Air Forces, PACAF), précise le ministère français des Armées.

