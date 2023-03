https://fr.sputniknews.africa/20230313/le-nouveau-missile-nord-coreen-pourrait-atteindre-une-base-strategique-us-1058178428.html

Le nouveau missile nord-coréen pourrait atteindre une base stratégique US

Le nouveau missile nord-coréen pourrait atteindre une base stratégique US

Le récent tir mené par Pyongyang depuis un sous-marin montre que le pays a mis le cap sur le développement de ses capacités navales, estiment des experts. Le... 13.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-13T14:34+0100

2023-03-13T14:34+0100

2023-03-13T14:37+0100

corée du nord

corée du sud

washington

exercices militaires

missiles

tensions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103804/28/1038042894_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_6d2c28c0953b3ba3f2cf95d9f2e3a8fd.jpg

Nouvel avertissement à Washington quelques heures avant des exercices américano-coréens dans la région. La Corée du Nord a lancé dimanche 12 mars deux missiles de croisière stratégiques depuis un sous-marin. Un signe que Pyongyang développe son programme de missiles nucléaires et qu’il prend désormais au sérieux sa composante navale, estime l’expert militaire russe Alexeï Léonkov, interrogé par Sputnik.Le tir a été réalisé depuis le submersible Hero of August 24. Le missile a parcouru environ 1 500 kilomètres le long d'une trajectoire en forme de 8 avant d'atteindre avec précision son objectif dans la mer du Japon.L'expert a rappelé qu'il y a un an, la Corée du Nord a adopté une doctrine nucléaire qui prévoit la possibilité d'une frappe préventive. Pour lui, ces démonstrations visent pourtant avant tout à éviter un conflit avec Washington et ses alliés dans la région, et non à le provoquer.Exercices sous haute tensionLa Corée du Sud et les États-Unis ont entamé le 13 mars leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes de ces cinq dernières années.Washington et Séoul affirment qu'il s'agit d'exercices de défense. Pour sa part, Pyongyang considère les manœuvres comme des répétitions générales à une invasion de son territoire. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a accusé début mars les États-Unis de faire "intentionnellement" monter les tensions dans la région.Le 10 mars, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-Un, a ordonné à son armée d'intensifier ses entraînements en vue d'une "guerre réelle".

corée du nord

corée du sud

washington

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

corée du nord, corée du sud, washington, exercices militaires, missiles, tensions