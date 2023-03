https://fr.sputniknews.africa/20230313/la-coree-du-nord-lance-deux-missiles-depuis-un-sous-marin-1058175803.html

La Corée du Nord lance deux missiles depuis un sous-marin

La Corée du Nord lance deux missiles depuis un sous-marin

La Corée du Nord a lancé dimanche deux missiles de croisière depuis un sous-marin, rapporte l'agence nord-coréenne KCNA. Ce lancement intervient à quelques... 13.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-13T06:36+0100

2023-03-13T06:36+0100

2023-03-13T06:36+0100

corée du nord

pyongyang

sous-marins

tir de missiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103195/27/1031952784_0:115:2277:1396_1920x0_80_0_0_3c143e5efe025191bfe39b81dbe179f9.jpg

Le tir a eu lieu au large de la ville côtière de Sinpo (est de la Corée du Nord) le 12 mars au matin, selon KCNA.L'armée sud-coréenne, citée par l'agence Yonhap, a déclaré avoir détecté le lancement d'un seul missile non spécifié, sans donner de détails.KCNA assure que l'exercice a été couronné de succès, les missiles ayant atteint leurs cibles désignées et non spécifiées au large de la côte est de la péninsule coréenne.Ce lancement a eu lieu quelques heures avant le lancement des plus importantes manœuvres conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis depuis cinq ans.Pyongyang avait averti que de tels exercices pourraient être considérés comme une "déclaration de guerre".

corée du nord

pyongyang

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du nord, pyongyang, sous-marins, tir de missiles