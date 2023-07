https://fr.sputniknews.africa/20230725/profanations-dun-exemplaire-du-coran-legypte-convoque-le-charge-daffaires-suedois-1060772287.html

Profanations d'un exemplaire du Coran: l'Égypte convoque le chargé d'affaires suédois

L'ambassadeur suédois en Égypte a été convoqué au ministère des Affaires étrangères du pays suite à aux nouvelles profanations du Coran à Stockholm. 25.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-25T21:35+0200

2023-07-25T21:35+0200

2023-07-25T21:40+0200

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a convoqué, ce mardi 25 juillet, le chargé d'affaires de l'ambassade de Suède au Caire afin de protester contre des profanations récentes du Coran à Stockholm.L'Égypte a publiquement condamné les récents incidents survenus dans la capitale suédoise, mettant en garde contre "l'escalade de l'islamophobie et des crimes de haine", dans une précédente déclaration.L'Algérie avait aussi condamné le 24 juillet les autodafés d'exemplaires du livre sacré de l'islam. Les ambassadeurs du Danemark et de Suède à Alger se sont vus invités au ministère des Affaires étrangères pour une ferme protestation suite aux nouvelles actions d’autodafé du Coran à Copenhague et à Stockholm.Coran brûléFin juin, un réfugié irakien en Suède, avait brûlé un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm au premier jour de l'Aïd al-Adha. La semaine dernière, il a organisé un nouveau rassemblement durant lequel il a piétiné et mis en pièces un nouvel exemplaire devant l'ambassade d'Irak.La Mosquée Al-Azhar, a condamné les "provocations répétées" des autorités suédoises, accusant Stockholm d'avoir autorisé les manifestations "sous le faux slogan de la liberté d'expression" tout en soutenant l'extrémisme et l'islamophobie, d'après un communiqué publié vendredi.

