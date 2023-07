https://fr.sputniknews.africa/20230724/nouveaux-autodafes-du-coran-alger-convoque-les-ambassadeurs-de-la-suede-et-du-danemark-1060746632.html

Nouveaux autodafés du Coran: Alger convoque les ambassadeurs de la Suède et du Danemark

Les ambassadeurs danois et suédois à Alger se sont vus invités ce lundi 24 juillet au ministère algérien des Affaires étrangères pour une ferme protestation... 24.07.2023, Sputnik Afrique

Le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé avoir invité le 24 juillet Vanessa Vega Saenz, ambassadrice danoise à Alger, et Björn Häggmark, chargé d’affaires par intérim de royaume de Suède, en raison de nouveaux actes d’autodafé du livre sacré des musulmans dans leurs pays respectifs.L’institution a annoncé sa ferme protestation contre ce genre d’actions qui contredisent toutes les normes du droit international du fait que celles-ci touchent aux sanctuaires des musulmans du monde entier et insultent leurs sentiments, a souligné le ministère.La diplomatie algérienne a également appelé les autorités des deux pays "à prendre les mesures nécessaires pour prévenir des actes similaires dans l’avenir soulignant que "l’autodafé du Coran ne fait qu’attiser la haine et contribue à la propagation de l’islamophobie".Nouveaux actes d’autodafé du CoranPlus tôt, le lundi 24 juillet, un groupe de manifestants a brulé un exemplaire du Coran devant l’ambassade de l’Iraq à Copenhague. Selon Reuters, cette action a été revendiquée par le groupe ultra-radical Patriotes danois qui, le 21 juillet, avaient également fait un autodafé du livre sacré des musulmans sur la même place.Le 19 juillet, les autorités suédoises ont autorisé une autre action similaire qui a eu lieu le 20 juillet à Stockholm. Le réfugié irakien d'"origine chrétienne araméenne" qui avait déjà piétiné et incendié le livre saint de l'islam à Stockholm fin juin, avait cette fois l’intention de brûler une autre copie du Coran et le drapeau national de l’Irak. Au final, l’homme a donné un coup de pied au livre sacré, mais n’y a pas mis le feu, selon les médias.Le 20 juillet au soir, l’ambassade de Suède à Bagdad a été attaquée par des manifestants mécontents de la décision de Stockholm d’autoriser cette nouvelle action. Plus tard, le gouvernement irakien a expulsé l’ambassadeur de la Suède.

