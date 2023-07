Coran brûlé: Poutine remet la Suède à sa place

https://fr.sputniknews.africa/20230702/coran-brule-poutine-remet-la-suede-a-sa-place-1060295761.html

Après avoir fustigé l’autodafé d’un Coran devant la mosquée de Stockholm, Vladimir Poutine est de nouveau revenu sur l’incident, en donnant une leçon d'histoire à la Suède.Il a ainsi fait référence à Pierre le Grand, empereur russe qui a vaincu les Suédois au cours de la grande guerre du Nord (1700-1721), notamment à la bataille de Poltava, à l’ouest de l’Empire russe. Au final, le roi suédois Charles XII avait été battu.La vidéo de ces propos du Président russe a été partagée sur la chaîne Telegram du journaliste Pavel Zaroubine.Lors de sa visite dans la république du Daghestan, où la majorité de la population est musulmane, le Président russe a visité la mosquée de Djuma, la plus vieille de Russie. Là, un Coran lui a été offert par l’assistant du mufti de la république, Zapira Salimov.Manifestation autorisée par les autorités suédoisesLa police suédoise a autorisé une action de protestation et l’autodafé d’un Coran devant la mosquée principale de Stockholm le 28 juin, au premier jour de l'Aïd al-Adha. Affirmant que la liberté d’expression était une "part fondamentale de la démocratie", le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a tenté de se justifier. Or, si l’acte de brûler un Coran reste "légal", le responsable suédois a néanmoins admis qu’il était "inapproprié".Le 2 juillet, le gouvernement suédois a condamné cet acte, le qualifiant d’"islamophobe", après que l'Organisation de coopération islamique (OCI) a appelé à éviter qu'un tel incident ne se reproduise.Dans un premier temps, Vladimir Poutine a réagi le jour de l’incident, soulignant que la Russie respectait les livres des grandes religions et admettait que le Coran était fondamental pour les musulmans.

