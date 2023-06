https://fr.sputniknews.africa/20230629/coran-brule-en-suede-moscou-met-en-garde-contre-des-consequences-catastrophiques-1060238186.html

Coran brûlé en Suède: Moscou met en garde contre des "conséquences catastrophiques"

Suite à la profanation très médiatisée d'un Coran en Suède, la diplomatie russe a appelé la communauté internationale à s'unir pour opposer une réponse ferme à... 29.06.2023, Sputnik Afrique

L'impunité des auteurs de profanations d'objets religieux risque d'entraîner des conséquences imprévisibles et catastrophiques, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.Le ministère rappelle que ce document appelle les États, aux organisations internationales et régionales "à condamner publiquement la violence, les discours de haine et l'extrémisme, motivés par une discrimination fondée sur la religion".Autodafé autoriséLa police suédoise a autorisé une action de protestation et l’autodafé d’un Coran devant la mosquée principale de Stockholm le 28 juin, au premier jour de l'Aïd al-Adha. Pointant que la liberté d’expression était une "part fondamentale de la démocratie", le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson a tenté de s’en justifier. Or, si l’acte de brûler le Coran reste "légal", le responsable suédois a néanmoins admis qu’il était "inapproprié".Vladimir Poutine a réagi à l'incident la veille, soulignant que la Russie respectait les livres des grandes religions et admettait que le Coran était fondamental pour les musulmans.

