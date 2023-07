https://fr.sputniknews.africa/20230724/le-kremlin-sexprime-sur-la-mort-du-correspondant-de-sputnik-tue-en-ukraine-1060732395.html

Le Kremlin s’exprime sur la mort du correspondant de Sputnik tué en Ukraine

Après la mort d’un journaliste militaire de Sputnik dans la zone de l’opération spéciale en Ukraine pendant un pilonnage par les troupes ukrainiennes, le... 24.07.2023, Sputnik Afrique

La mort du correspondant militaire de Sputnik Rostislav Jouravliov est le résultat d'une attaque "délibérée" du régime de Kiev contre les journalistes, a déclaré ce 24 juillet le porte-parole de la présidence russe.Dmitri Peskov a ajouté que le décès de toute personne était une grande tragédie, mais que dans ce cas-ci, il s'agissait de la mort d’un journaliste qui exerçait ses fonctions.Le Kremlin a aussi présenté ses sincères condoléances aux proches du correspondant tué, et à l'ensemble du corps journalistique. Il a également souhaité un bon rétablissement aux blessés dans cette attaque.Une attaque mortelleRostislav Jouravliov a succombé à de graves blessures reçues le 22 juillet dans un pilonnage ukrainien. Le photojournaliste de Sputnik Konstantin Mikhaltchevsky a été blessé dans la même attaque, avec plusieurs autres journalistes russes. L'attaque a été réalisée avec des armes à sous-munitions, a souligné le ministère russe de la Défense.La diplomatie russe a dénoncé un acte de "terrorisme" de la part de Kiev et a promis de punir les responsables. Les Nations unies ont déploré la mort du correspondant de Sputnik et présenté leurs condoléances à ses proches et ses collègues.

