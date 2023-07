https://fr.sputniknews.africa/20230724/le-corps-dune-beninoise-retrouve-dans-le-congelateur-dun-algerien-en-france-1060729471.html

Le corps d’une Béninoise retrouvé dans le congélateur d’un Algérien en France

Un ressortissant algérien a été interpellé par la police après que le cadavre de sa petite amie, de nationalité béninoise, a été retrouvé dans son congélateur... 24.07.2023, Sputnik Afrique

Le corps d’une femme de 44 ans de nationalité béninoise a été découvert par la police le 22 juillet dans le congélateur de l’appartement de son petit ami de 47 ans, en Essonne, en France, relate Actu 17.Selon le média, la victime était signalée disparue depuis le soir du 20 juillet.Les forces de l’ordre ont été alertées lorsque le fils de la femme s'est présenté au commissariat pour déclarer la disparition de sa mère, qu'il avait déposée la veille au soir chez son petit ami, rapporte la source. Le lendemain matin, elle n'était pas joignable au téléphone. Inquiet, le fils s’est rendu au domicile de l’homme, et l’a retrouvé, il semblait alcoolisé et disait que sa mère était déjà repartie.Deux suspects interpellésD’après une source proche de l’affaire, citée par Actu 17, le compagnon de nationalité algérienne, muni d’une arme de poing et avec des taches de sang sur ses vêtements, a été interpellé et placé en garde à vue le 21 juillet, d'abord pour enlèvement et séquestration puis pour meurtre par concubin.La terrible découverte a été faite le 22 juillet lorsque les enquêteurs ont mené une perquisition au domicile du suspect.L'autopsie réalisée a révélé deux impacts de tir par arme à feu sur le corps de la victime, l'un au niveau de la tête et l'autre au niveau du thorax, a fait savoir à l’AFP le parquet d’Évry.Comme l’indique une source policière citée par l’AFP, une femme de 38 ans, amie de l’individu, a également été placée en garde à vue en raison d'échanges téléphoniques avec le mis en cause.

