Le corps démembré d'une Algérienne retrouvé dans un parc à Paris

Le corps démembré d’une Algérienne retrouvé dans un parc à Paris

Une macabre découverte a été faite au parc des Buttes-Chaumont de Paris le 13 février. Des morceaux du corps d’une femme ont été retrouvés, relate BFM TV.Le lendemain, d’autres restes, dont la tête de la victime, ont été découverts dans des sacs-poubelles le long de l’ancienne voie ferrée.Selon le média, son identité a été déterminée grâce à l’analyse des empreintes digitales. Il s’agit d’une femme de 46 ans d’origine algérienne, mère de trois enfants, qui habitait à Montreuil.Elle a disparu le 31 janvier avec sa pièce d’identité et n’a plus donné signe de vie depuis, indique la chaîne en citant ses proches. Sa carte de transport, sa carte bancaire ainsi que son passeport étaient restés à son domicile.En outre, son téléphone était éteint depuis sa disparition.Son mari entendu par les enquêteursBFM TV, en se référant à une source proche du dossier, rapporte que le mari avait signalé sa disparition le 6 février dans un commissariat de Seine-Saint-Denis.Il a été entendu le 14 février. Les enquêteurs se sont interrogés sur les raisons qui l’ont poussé à attendre tout ce temps pour signaler la disparition de sa femme, mais il s’est justifié par le fait qu’il était "dépassé par les événements".Des traces de sangLors d’une perquisition menée dans leur domicile, les enquêteurs ont retrouvé quelques traces de sang à proximité de la salle de bains et de la cuisine, mais elles ont ensuite été qualifiées de tâches courantes.Pour l’heure, les forces de l’ordre n’ont pas déterminé dans quelles circonstances et par qui la femme a été tuée.L’enquête se poursuit.

