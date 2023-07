https://fr.sputniknews.africa/20230724/lafrique-du-sud-devoile-quelles-declarations-vont-etre-adoptees-lors-du-sommet-russie-afrique-1060733759.html

L’Afrique du Sud dévoile quelles déclarations vont être adoptées lors du sommet Russie-Afrique

L’Afrique du Sud dévoile quelles déclarations vont être adoptées lors du sommet Russie-Afrique

Plusieurs documents seront signés lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, a fait savoir la présidence sud-africaine. Ils porteront sur la lutte... 24.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-24T14:20+0200

2023-07-24T14:20+0200

2023-07-24T14:20+0200

sommet russie-afrique 2023

afrique du sud

sommet

cyril ramaphosa

programme

coopération

déclaration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/11/1059992631_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_f059394ed24a297a5fc4ad6f5ba35499.jpg

Le sommet Russie-Afrique, qui débutera dans trois jours, portera sur l’adoption de quatre déclarations et d’un plan d'action triennal, a fait savoir ce 24 juillet le bureau du Président sud-africain.Les documents porteront sur le "renforcement de la coopération entre la Russie et les États africains dans les domaines de la politique, de la sécurité, du commerce, de la science, de l'informatique, de l'aide humanitaire, de l'éducation, de la culture, des sports, de la jeunesse et de l'environnement", selon le communiqué.Le Président sud-africain participera personnellement au sommet et va présider la délégation africaine. Durant l’événement, le pays africain veut procéder à la finalisation des préparatifs au sommet des BRICS, programmé en Afrique du Sud pour août selon le communiqué.Un événement majeurLe deuxième sommet Russie-Afrique aura lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, en Russie, sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement". Les dirigeants de 49 pays, soit la quasi-totalité des États du continent (54), ont confirmé leur présence.Le programme du sommet, dévoilé par les organisateurs, comprend plusieurs conférences. Il abordera l’industrie nucléaire, les technologies spatiales, l’intelligence artificielle, la sécurité internationale, la création de nouvelles routes logistiques, la souveraineté alimentaire et la stabilité du marché des engrais.

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du sud, sommet, cyril ramaphosa, programme, coopération, déclaration