Un Su-25 et des sites de préparation d'attentats détruits en Ukraine: nouveau bilan de la Défense

D'après le dernier bilan de la Défense, l'armée russe a abattu en 24 heures 28 drones, un avion Su-25, un projectile de HIMARS et un missile Storm Shadow, de... 23.07.2023, Sputnik Afrique

Au cours de ces dernières 24 heures, la défense antiaérienne russe a abattu un avion Su-25 ukrainien, intercepté un projectile de lance-roquettes multiple HIMARS et un missile de croisière Storm Shadow. 28 drones ont également été détruits, ainsi qu'un dépôt de carburant et trois postes de commandement, a fait savoir le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de dimanche.Les troupes ukrainiennes ont poursuivi leurs tentatives de contre-attaques sur les axes de Donetsk, de Donetsk-Sud, de Zaporojié et de Krasny Liman, selon le communiqué.En outre, la nuit dernière, l'armée russe a réalisé, avec des armes de haute précision et de longue portée basées en mer et dans les airs, une nouvelle frappe contre des sites "de préparation d'attaques terroristes contre la Russie". Les attaques devaient être effectuées avec des vedettes sans pilote. Des ateliers de fabrication de ces engins ont entre autres été détruits dans les environs de la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire. Des mercenaires étrangers se trouvaient également sur les sites ciblés, d'après le ministère.Pertes de Kiev sur les différents axes:

