Un démineur russe présente un nouveau type d'obus utilisé par l'Ukraine

L'Ukraine adapte d'anciennes munitions soviétiques pour fabriquer un type de projectile nouveau pour le front, selon un démineur russe. Celui-ci a expliqué à... 23.07.2023, Sputnik Afrique

Les troupes ukrainiennes ont commencé à utiliser de nouvelles roquettes à munitions thermobariques, a fait savoir à Sputnik un démineur russe.Les Ukrainiens "perfectionnent des munitions conventionnelles en les dotant d'un système amélioré de largage, y ajoutent une coiffe qui s'enfonce dans le sol et s'y fixe, une fois l'obus largué. La partie arrière de la munition est dotée d'équipements réagissant au mouvement à l'approche d'une personne ou d'un engin", a-t-il expliqué.Lorsque quelqu'un ou quelque chose s'approche de l'obus, celui-ci explose et frappe la cible.S'adapter aux nouveautés"Il nous est déjà familier. Nous avons appris à le manier, à lui faire face. L'essentiel est l'attention et le contrôle de la situation", a noté le démineur.Pour confectionner un tel obus, sont utilisées des munitions thermobariques du lance-roquettes soviétique RPG-7. Le principe des projectiles thermobariques est fondé sur la dispersion de carburant sous forme d'aérosol et l'explosion du nuage gazeux qui en résulte.

