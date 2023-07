https://fr.sputniknews.africa/20230722/voici-ce-qui-aidera-lafrique-face-a-la-pression-de-loccident-selon-un-senateur-russe-1060690835.html

Voici ce qui aidera l’Afrique face à la pression de l’Occident, selon un sénateur russe

Voici ce qui aidera l’Afrique face à la pression de l’Occident, selon un sénateur russe

Les pays africains, dont le poids dans les affaires internationales ne cesse de croître, subissent une forte pression occidentale. En l’occurrence, la mission... 22.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-22T11:16+0200

2023-07-22T11:16+0200

2023-07-22T11:16+0200

sommet russie-afrique 2023

russie

afrique

occident

konstantin kossatchev

sécurité

pressions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1d/1060236320_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb31a9406da930e77bffd4981b09a2ab.jpg

Soutenir la volonté des pays africains de s’imposer en tant que sujets de la politique internationale est une des missions de la Russie en Afrique, estime le sénateur russe Konstantin Kossatchev. Cela implique "l’exportation de la sécurité".Le vice-président du Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe) a signalé que cela concernait surtout l’aide aux pays dans lesquels l’Occident mettait en pratique ses scénarios de "révolutions de couleur" et d’autres technologies d’ingérence dans les affaires intérieures visant à porter au pouvoir des éléments pro-occidentaux.Politique de la carotte et du bâtonIl a signalé que le prochain sommet se déroulerait dans une situation internationale différente de celle du premier sommet de Sotchi en 2019. L’Occident a fortement intensifié ses actions en recourant à la carotte et au bâton pour perturber les liens des Africains avec la Russie.Selon M.Kossatchev, pour de nombreux pays, se rendre en Russie signifie dans une certaine mesure "déclarer leur ferme position".Pressions occidentalesLa Russie a déjà condamné à plusieurs reprises les pressions occidentales sur l’Afrique, laquelle doit être libre de choisir sa propre voie. Des dirigeants du continent se sont déjà plaints de pressions concernant le sommet Russie-Afrique, avait déjà affirmé fin mai Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie.Ces tentatives d’influence se font parfois très directement, "sans cérémonie et de manière absolument effrontée", avait pour sa part déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rapportant les témoignages d’autres dirigeants africains.Plus tôt cette semaine, la diplomatie russe a annoncé que presque tous les pays africains, à savoir 49 sur 54, avaient confirmé leur participation au sommet Russie-Afrique programmé la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg. Environ la moitié sera représentée au plus haut niveau.

russie

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, occident, konstantin kossatchev, sécurité, pressions