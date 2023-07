https://fr.sputniknews.africa/20230722/un-produit-francais-dangereux-commercialise-au-maroc-1060696603.html

Un produit français dangereux commercialisé au Maroc?

Un produit français dangereux commercialisé au Maroc?

Des élus marocains s’inquiètent de la commercialisation d’un biscuit français, déjà pointé du doigt en Espagne pour contenir des substances dangereuses, dont... 22.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-22T15:35+0200

2023-07-22T15:35+0200

2023-07-22T15:35+0200

maghreb

maroc

biscuits

produits alimentaires

alimentation

santé

santé publique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/0c/1044758801_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ed17a5c24df3718ca3fa4f86d5476dae.jpg

Biscuit hallucinogène. La potentielle présence dans les magasins marocains d’un biscuit dangereux venu de France préoccupe des élus marocains. Hanane Atrikine, députée du Parti authenticité et modernité (PAM) a ainsi adressé une question écrite au ministère de l’Agriculture, lui enjoignant de faire retirer des rayons ces cookies aux pépites de chocolat sans gluten, fabriqués par la marque française Gerblé.L’élu a encore déploré que les analyses nécessaires n’aient pas été faites pour savoir si le produit était conforme aux normes sanitaires marocaines.Plus tôt, des traces d'atropine et de scopolamine avaient été décelées dans ces biscuits par l’Agence espagnole de sécurité alimentaire et de nutrition (AESAN). Ces deux substances sont souvent combinées ensemble pour obtenir une drogue, parfois connue sous le nom de "poudre zombie" ou de "baiser du sommeil".Un cocktail détonnant qui peut provoquer "d’intenses hallucinations délirantes, une perte de contrôle, une amnésie, des crises d’épilepsie et une dépression respiratoire", explique à 20 Minutes Laurent Karila, psychiatre, porte-parole de SOS Addictions. Ces produits sont parfois utilisés comme les "drogues du viol", pour obtenir une soumission psychique.Les autorités vigilantesFace à la menace, les autorités sanitaires marocaines restent sur le qui-vive. Des tests sont menés pour tenter de détecter la présence d’alcaloïdes tropaniques dans ces lots de biscuits, explique à Médias24 l’Office national de la sécurité sanitaire et alimentaire (ONSSA).Le contrôle à l’importation du biscuit a été renforcé, pour qu’il ne soit pas introduit sur le territoire national, ajoute l’ONSSA.

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, maroc, biscuits, produits alimentaires, alimentation, santé, santé publique