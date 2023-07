https://fr.sputniknews.africa/20230721/nous-les-bresiliens-sommes-formes-par-le-peuple-africain-vers-le-renouvelement-brasilia-afrique-1060672940.html

"Nous, les Brésiliens, sommes formés par le peuple africain": vers le renouvèlement Brasilia-Afrique

"Nous, les Brésiliens, sommes formés par le peuple africain": vers le renouvèlement Brasilia-Afrique

Le Brésil a l'intention de donner à l'Afrique une compensation pour l'époque de l'esclavage, laquelle a contribué à la création de la nation entière, via une... 21.07.2023

Luiz Inacio Lula da Silva a réitéré mercredi l'intérêt du Brésil à renouer les partenariats et les bonnes relations avec les pays du continent africain. Le Président a annoncé son intention de visiter "plusieurs" de ces États cette année et l'année prochaine.Dans un discours prononcé lors d'une courte visite au Cap-Vert, M.Lula a exprimé ses regrets pour le récent désengagement du Brésil avec l'Afrique et a promis que des efforts seraient faits pour renforcer les liens de longue date, relate le journal officiel Agencia Brasil."Formés par le peuple africain"Lors de son échange avec son homologue cap-verdien, Lula a déclaré que son pays avait la capacité d'aider l'Afrique dans plusieurs aspects. Il s'agit du partage de technologies, de la formation professionnelle de spécialistes répondant aux besoins de l'Afrique et de l'aide à l'industrialisation et à l'agriculture, en réparation de l'esclavage.De nouvelles ambassadesM.Lula a commencé son troisième mandat non consécutif en tant que Président en janvier. Au cours de ses deux mandats précédents, de 2003 à 2010, il s'est rendu dans 27 pays africains et a établi des ambassades dans 19 d'entre eux. L'ancien Président Jair Bolsonaro, en revanche, n'a jamais visité le continent noir.Le Brésil compte la plus grande population d'ascendance africaine en dehors du continent et compte actuellement 34 ambassades en Afrique.

