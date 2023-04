https://fr.sputniknews.africa/20230426/le-portugal-doit-assumer-la-responsabilite-de-son-passe-colonial-estime-son-president-1058874475.html

Le Portugal doit assumer la responsabilité de son passé colonial, estime son Président

Le Portugal doit assumer la responsabilité de son passé colonial, estime son Président

Le Portugal, qui était autrefois l’un des plus grand empires coloniaux de l’humanité responsable de la mise en esclavage d’environ 6 millions de personnes... 26.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-26T21:37+0200

2023-04-26T21:37+0200

2023-04-26T21:42+0200

portugal

histoire

esclavage

brésil

luiz inacio lula da silva

marcelo rebelo de sousa

colonialisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18840/91/188409134_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6c90fabdf81331548cbd4736f75608c2.jpg

Le Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a déclaré que son pays devrait s'excuser pour son rôle dans la traite transatlantique des esclaves.Selon lui, Lisbone doit assumer la responsabilité de son passé pour construire un avenir meilleur et aussi aller au-delà des simples excuses. Il n'a pas précisé à quoi cela consisterait.Le dirigeant portugais a fait cette déclaration après la visite du Président brésilien Lula da Silva.Le commerce d’esclaves de l’Empire portugaisEnviron six millions d'Africains ont été enlevés et transportés de force à travers l'Atlantique par des navires portugais et vendus comme esclaves, principalement au Brésil qui était une colonie portugaise de 1500 à 1822. Ce commerce a duré jusqu’au XVIIIe siècle, lorsque le Portugal a officiellement décidé, en 1761, d’abolir l’esclavage au sein de son empire colonial.

portugal

brésil

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

portugal, histoire, esclavage, brésil, luiz inacio lula da silva, marcelo rebelo de sousa, colonialisme