https://fr.sputniknews.africa/20230721/la-monnaie-nigeriane-performe-comme-jamais-face-au-dollar-1060677662.html

La monnaie nigériane performe comme jamais face au dollar

La monnaie nigériane performe comme jamais face au dollar

Le naira a connu des gains record face au dollar, alors que les niveaux d’échange ont explosé sur le marché Forex. Le pays avait connu une pénurie de billets... 21.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-21T14:53+0200

2023-07-21T14:53+0200

2023-07-21T14:53+0200

afrique subsaharienne

nigeria

économie

finance

dollar us

forex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0d/1060517771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c404a2ce3da3d8b0dbe5b60fd4a549c.jpg

Une journée mémorable. Le 18 juillet, la devise nigériane a gagné 6,58% contre le billet vert américain, pour clôturer à 742,93 nairas pour 1 dollar, selon le média spécialisé Nairametrics. Il s’agit du gain quotidien le plus important au moins depuis 2019.En parallèle, le niveau des échanges a augmenté de 352% sur le marché Forex, clôturant à 156,29 billions, soit le plus haut volume depuis le 30 juin. Un chiffre révélateur d’une augmentation des activités de trading, souligne Nairametrics.Marché noir et inflationLa pénurie de billets qui avait frappé le Nigéria en début d’année continue néanmoins d’avoir des répercussions. La pression de la demande reste forte, au milieu des soucis d’approvisionnement en nairas. Les différences entre les prix au marché noir et les prix au guichet I&E persistent donc. Le dollar se négociait ainsi à 841 nairas sur les marchés illicites le 18 juillet.Nairametrics met encore en garde contre l’inflation, qui pourrait déstabiliser les taux de change. Le Nigéria a ainsi connu une inflation de 22,79% sur un an en juin, selon le Bureau national des statistiques. Côté américain, l’inflation a ralenti à 3% en juin. Plus la disparité est grande, plus il faut donc de nairas pour acheter un dollar.Le Nigeria avait décidé de changer ses anciens billets pour de nouveau, en début d’année. Une transition qui a tourné au fiasco, entraînant des pénuries. Des files d’attente se sont allongées devant les distributeurs, forçant les autorités de certaines banques à limiter les retraits en liquide.Des émeutes avaient même éclaté dans certaines villes en février, des voitures et des établissements bancaires se voyant incendiés. Le gouvernement avait finalement prolongé la validité des certains anciens billets, pour faire retomber la pression.

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, économie, finance, dollar us, forex