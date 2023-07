https://fr.sputniknews.africa/20230720/linteret-croissant-envers-les-brics-explique-par-la-diplomatie-sud-africaine-1060662452.html

L’intérêt croissant envers les BRICS expliqué par la diplomatie sud-africaine

L’intérêt croissant envers les BRICS expliqué par la diplomatie sud-africaine

20% du PIB mondial, 40% de la population de la planète et 17% du commerce du globe, donc un marché offrant un avantage concurrentiel impressionnant sont autant... 20.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-20T16:19+0200

2023-07-20T16:19+0200

2023-07-20T16:27+0200

xe sommet des brics à johannesbourg

brics

ambassade

afrique du sud

russie

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/01/1056362273_0:204:1600:1104_1920x0_80_0_0_b51ae3101191f35ee2dfc68f07874d87.jpg

L’ambassade sud-africaine en Russie a expliqué à Sputnik les raisons pour lesquelles toujours davantage de pays s’intéressent aux BRICS (le groupe réunissant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud).En outre, les BRICS pourront augmenter leur capacité à influencer l'agenda mondial en utilisant des outils d'intégration politique tels que l'élargissement de leur adhésion et la construction d'une alliance politique.Un autre aspect séducteur consiste, selon les diplomates sud-africains, dans le fait que "les BRICS poursuivent leur adhésion pour une intégration économique mais aussi politique et culturelle".Réponse aux défis du XXIe siècleQuant à l'intégration économique, si elle est stimulée d’une manière appropriée, elle "permettra aux membres d'acquérir un avantage concurrentiel mondial suffisant pour résoudre les problèmes auxquels est confrontée l'ensemble de l'humanité".Un autre sujet d’intérêt réside dans le fait que le potentiel économique, technologique, culturel et humain combiné montre que les cinq pays sont capables de mettre en œuvre conjointement et efficacement des projets répondant à de nouveaux défis.

afrique du sud

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

xe sommet des brics à johannesbourg, brics, ambassade, afrique du sud, russie, opinion