"Maux de tête diplomatiques": les États-Unis paniqués par la relation entre Pretoria et Moscou

Plusieurs hauts responsables américains pourraient se rendre en Afrique du Sud pour essayer de renouer une relation mise à mal par le rapprochement entre Pretoria et Moscou.

Panique à bord. Les États-Unis sont inquiets du rapprochement entre la Russie et l’Afrique du Sud et pourraient envoyer plusieurs officiels pour forcer Pretoria à reconsidérer ses relations avec Moscou, rapporte le magazine Foreign Policy.Les responsables américains sont "de plus en plus furieux du soutien de l’Afrique du Sud à la Russie", rapporte le média américain, qui décrit encore les "efforts diplomatiques désespérés" de Washington pour sauver ses liens avec Pretoria.La sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques, Victoria Nuland, pourrait donc se rendre en Afrique du Sud dans les prochaines semaines. Gregory Meeks, vice-président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, pourrait également faire le voyage en août, selon le magazine.Friture sur la ligneCôté sud-africain, une délégation comprenant plusieurs ministres s’était déjà rendue à Washington mi-juillet. Mais les négociations avec les membres de l’administration Biden et les élus américains semblent avoir patiné.Certains responsables US pensent désormais que Prétoria "menace carrément les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis", explique une source proche des négociations à Foreign Policy.A contrario, tous les signaux semblent au vert entre Moscou et Pretoria. L’imbroglio autour de la venue de Vladimir Poutine à Johannesburg pour le prochain sommet des BRICS semble notament avoir été résolu. C’est finalement le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui représentera son pays.

