Une exposition consacrée à l'Afrique inaugurée sur le grand écran de Rossiya Segodnya

"Nous faisons beaucoup pour développer la coopération dans le domaine médiatique avec nos collègues africains. Il en va de même dans d'autres domaines. Nos pays collaborent dans de nombreux secteurs: le commerce, l'énergie, l'exploitation minière, les investissements, l'agriculture et bien d'autres encore. Ceci étant dit, force est de reconnaître qu’en Russie, le degré de connaissance de l'Afrique et le niveau de compréhension de ce qui se passe sur le continent sont encore relativement faibles parmi le grand public. Nous lançons cette exposition dans le but d’attirer l'attention sur le continent à la veille d'un événement politique majeur et de montrer aux gens dans les rues de Moscou la beauté et l'identité de chacun des pays participants."