Pyongyang tire deux missiles balistiques de courte portée vers la mer de l'Est

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques de courte portée en mer, a rapporté l'agence de presse Yonhap, quelques heures après qu'un sous-marin... 19.07.2023, Sputnik Afrique

La Corée du Nord a tiré, ce 19 juillet, deux missiles balistiques de courte portée (SRBM) vers la mer de l'Est, selon le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) de Séoul.“Nos armées maintiendront la surveillance face à l'éventualité d'un autre tir avec une coopération étroite entre la Corée du Sud et les États-Unis. Nous allons également continuer à poursuivre une posture ferme en nous basant sur notre capacité de réplique écrasante contre toutes les menaces nord-coréennes”, a noté le JCS.Ces tirs de missiles balistiques de Pyongyang interviennent suite à l’arrivée de l'USS Kentucky, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SLNE ou SSBN) des États-Unis, à Busan, en Corée du Sud.L'arrivée du SLNE de la classe Ohio de 18.750 tonnes, un atout stratégique clé de l'armée américaine intervient aussi alors que Séoul et Washington ont tenu mardi la session inaugurale du Groupe consultatif nucléaire (NCG) que les Présidents des deux pays avaient convenu de mettre en place lors de leur sommet d'avril.Le précédent tir de missile balistique nord-coréen remonte au 12 juillet. Un missile balistique intercontinental (ICBM) de type Hwasong-18 à combustible solide avait été tiré vers la mer de l'Est.

