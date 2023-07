https://fr.sputniknews.africa/20230719/cette-monnaie-africaine-se-renforce-de-40-par-rapport-au-dollar-1060633644.html

Cette monnaie africaine se renforce de 40% par rapport au dollar

Cette monnaie africaine se renforce de 40% par rapport au dollar

Le dollar zimbabwéen RTGS s'est renforcé de 40% en juin par rapport au dollar américain. Cette poussée spectaculaire intervient après sa chute de 90% plus tôt... 19.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-19T15:47+0200

2023-07-19T15:47+0200

2023-07-19T15:47+0200

afrique subsaharienne

zimbabwe

dollar us

monnaie nationale

monnaie

taux de change

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/18/1057077869_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_111682562acc3c8bb5caf08d61f4a588.jpg

Le dollar zimbabwéen RTGS a gagné 41,8% par rapport au billet vert américain en un mois, relate Bloomberg.Cette semaine, la monnaie zimbabwéenne s'échangeait à 4.876 dollars zimbabwéens pour un dollar US, alors qu'en mai, le taux atteignait 10.000 pour un dollar américain.Cela intervient après la chute de la monnaie zimbabwéenne de 90% par rapport à celle américaine plus tôt cette année. Le rebond a été provoqué par une série de mesures, notamment de nouvelles règles qui exigent que les impôts sur les sociétés soient réglés en monnaie locale.Réaction mitigée des entreprisesCe renforcement de la monnaie nuit pourtant aux entreprises locales qui vendent des marchandises à des taux élevés, selon Bloomberg.Les sociétés ont demandé un délai aux autorités afin d'avoir le temps d’écouler leurs produits à l'ancien taux, mais le gouvernement n'entend pas changer de cap, a fait savoir George Guvamatanga, ministre des Finances et du Développement économique.HyperinflationEn mai la monnaie nationale s'est effondrée à un niveau record sur le marché officiel. La volatilité a entrainé une flambée de l'inflation annuelle à plus de 175% en juin. Dans ce contexte le Fonds monétaire international a appelé le pays à permettre à la monnaie de s'échanger librement.Le Zimbabwe a ensuite libéralisé le marché des changes, relevé les taux et apporté des modifications fiscales.

afrique subsaharienne

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, dollar us, monnaie nationale, monnaie, taux de change