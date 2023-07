https://fr.sputniknews.africa/20230719/ambassadeur-sud-africain-la-politique-etrangere-de-pretoria-a-herite-des-principes-de-mandela-1060642335.html

Ambassadeur sud-africain: la politique étrangère de Pretoria a hérité des principes de Mandela

Ambassadeur sud-africain: la politique étrangère de Pretoria a hérité des principes de Mandela

Le 18 juillet dernier, la mémoire de Nelson Mandela était célébrée dans le monde. Dix après sa disparition, son empreinte sur la politique internationale de... 19.07.2023, Sputnik Afrique

Ambassadeur sud-africain: la politique étrangère de Pretoria a hérité des principes de Mandela Le 18 juillet dernier, la mémoire de Nelson Mandela était célébrée dans le monde. Dix après sa disparition, son empreinte sur la politique internationale de l’Afrique du Sud reste perceptible. Pour Sputnik Afrique, l’ambassadeur sud-africain en Russie s’est confié sur l’empreinte indélébile laissé par l’ancien Président de son pays.

"Aujourd’hui, nous essayons encore d’apprendre de lui. Mais ce n’est pas facile, son esprit et sa détermination à faire les choses sur la réconciliation et le pardon. Certains d’entre nous ont encore du mal à comprendre comment un homme qui a passé près de la moitié de sa vie en prison peut encore être prêt à servir. C’est incroyable", a déclaré Mzuvukile Maqetuka, ambassadeur d’Afrique du Sud à Moscou.Retrouvez également dans ce numéro:- Ivan Vangu Ngimbi, ambassadeur de RDC en Russie, sur les attentes de son pays en marge du sommet Russie-Afrique.- Benson Ogutu, ambassadeur du Kenya en Russie, Cham Ugala Uriat, ambassadeur d’Éthiopie en Russie, et Vuyisile Sibaca, attaché militaire d’Afrique du Sud en Russie, sur l’anniversaire de la naissance de Nelson Mandela.- Souhila Berrahou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales à l’École nationale des sciences politiques à Alger, sur les enjeux de la visite d’Abdelmadjid Tebboune en Chine.- Yamb Ntimba, économiste camerounais, sur la fin de l’accord céréalier et son importance réelle pour l’Afrique.- Amine Bouhassane, alpiniste algérien, sur son ascension du mont Elbrous.Notre revue d’actu abordera les sujets suivants:- Des e-mails de l’armée américaine envoyés par erreur au Mali;- Les BRICS qui vont créer un classement d’universités indépendant;- Le plus grand parc d’exposition d’Afrique de l’Ouest inauguré en Côte d’Ivoire.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

