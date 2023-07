Une "explosion thermique" au Sahara condamne l'Europe à des températures extrêmes

https://fr.sputniknews.africa/20230718/une-explosion-thermiqueau-saharacondamne-leurope-a-des-temperatures-extremes-1060618258.html

Ces prochains jours, l’Europe doit s’attendre à de fortes chaleurs à cause d’une "explosion thermique" en Afrique, selon Bloomberg. Les 40 degrés sont déjà... 18.07.2023, Sputnik Afrique

Dans les jours à venir, les pays du sud de l'Europe, pourraient être confrontés à une chaleur extrême suite à une "explosion thermique" au Sahara, a annoncé l’agence de presse américaine Bloomberg.Cette vague de chaleur extrême a été provoquée par un anticyclone qui a été baptisé Charon en l’honneur du passeur des Enfers dans la mythologie grecque.Selon Bloomberg, la température maximale jamais enregistrée en Europe, 48,8°C, a été recensée en 2021 en Sicile (Italie). Mais en raison de la vague de chaleur actuelle en provenance d'Afrique du Nord, plusieurs régions européennes pourraient battre ce record.Des conséquences déjà constatéesBloomberg note qu'un temps anormalement chaud est déjà observé en Europe, notamment des vents violents apportant des dangers supplémentaires, comme l’incendie qui détruit des maisons à l'extérieur d'Athènes, où environ 150 pompiers, soutenus par des avions à réaction et des hélicoptères, se battent pour le contenir. Selon France Bleu, la barre des 40 degrés a été largement franchie le 17 juillet en France, en Espagne, en Grèce et en Italie.Plus de 4.000 personnes ont été forcées de fuir leur maison suite à un incendie de forêt à La Palma, aux îles Canaries, ajoute Bloomberg.De même, à Madrid le mercure devrait dépasser les 40°C pour la première fois cette année, selon les données compilées par Bloomberg et Global Forecasting System.Les autorités locales du sud de l'Europe ont commencé à avertir la population que la vague de chaleur record pourrait entraîner des incendies et des défaillances dans les infrastructures de transport et d'énergie, conclut Bloomberg.Combien de temps durera cette épreuve?D’après les météorologues russes et libanais interrogés par Sputnik, les températures extrêmes dépassant les 48°C vont durer jusqu’à fin juillet dans le sud de l’Europe.

