Sécheresse: Plus de 43 millions de personnes ont besoin d'aide en Éthiopie, Kenya et Somalie

Sécheresse: Plus de 43 millions de personnes ont besoin d'aide en Éthiopie, Kenya et Somalie

"La dévastation provoquée par la sécheresse de 2020-2023 sera ressentie pendant des années. Plus de 2,7 millions de personnes ont été déplacées dans les trois pays et plus de 13 millions de têtes de bétail sont mortes, détruisant non seulement des moyens de subsistance, mais tout un mode de vie", a déploré le FNUAP dans un communiqué publié en fin de semaine.Le FNUAP ajoute que sur les "43 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire dans ces trois pays de la Corne de l’Afrique, 32 millions sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë".La même source relève, d'autre part, que les pluies récentes qui se sont abattues dans d’autres régions de la Corne de l’Afrique, ont provoqué de "nouveaux déplacements de la population et des risques accrus de maladies, de pertes de bétail et de dommages aux cultures".De nouvelles inondations sont attendues plus tard cette année, a averti le FNUAP.

