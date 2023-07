https://fr.sputniknews.africa/20230717/les-brics-decident-decreer-un-classement-duniversitesindependant-1060595036.html

Les BRICS décident de créer un classement d'universités indépendant

À l’époque où des sanctions politiquement motivées peuvent frapper n’importe quelle université du monde, les ministères de l’Enseignement des BRICS vont mettre... 17.07.2023, Sputnik Afrique

Les ministres de l’Enseignement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se sont mis d'accord pour créer leur propre classement indépendant des universités lors d'une 10e réunion tenue en Afrique du Sud, a annoncé ce 17 juillet le ministère russe de l’Enseignement et des sciences.L’idée sud-africaine de créer un classement qui tiendra compte des particularités des systèmes de l’enseignement des BRICS, a été soutenue par tous les ministres de l'Enseignement des BRICS, selon le ministère russe.Moscou a en outre proposé de mettre en place un cadre réglementaire commun pour la reconnaissance des diplômes.Indicateur qualitatifSelon le ministère, le vice-ministre chinois de l'Éducation a estimé pour sa part que le nouveau classement devrait être basé non pas sur des indicateurs quantitatifs, comme les analogues occidentaux, mais sur des indicateurs qualitatifs.Les représentants des BRICS ont adopté une déclaration définissant les priorités du développement de l’enseignement dans les pays membres du groupe.

