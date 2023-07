https://fr.sputniknews.africa/20230717/dollar-et-euro-sont-devenus-toxiques-constate-un-economiste-russe-1060598977.html

"Dollar et euro sont devenus toxiques", constate un économiste russe

"Dollar et euro sont devenus toxiques", constate un économiste russe

Des sanctions illégales décrétées par l’Occident contre Moscou n'ont pas réussi à ébranler l'économie de la Russie, affirme à L’Afrique en marche Dmitri... 17.07.2023, Sputnik Afrique

"En réalité, les économistes occidentaux ont depuis toujours ignoré les capacités aussi bien technologiques qu’industrielles de l’économie russe", affirme à Radio Sputnik Afrique Dmitri Borissovitch Kouvaline, chef du laboratoire et directeur adjoint de l’Institut de prévision économique de l’Académie des sciences russe de Moscou. Il souligne que c’est "la raison pour laquelle ils se sont toujours trompés dans leurs pronostics concernant le développement de l’économie russe".Selon l’économiste, les entreprises russes ont réussi à surmonter le choc primaire des sanctions à court terme. Il n'y aurait aucun signe indiquant l'effondrement de l’économie russe après le blocage des voies d’échanges aussi bien financières et monétaires qu’industrielles et énergétiques. Cependant, Dmitri Kouvaline avertit qu’à long terme, l’économie russe devra certainement relever d’autres défis et faire face à d’autres menaces. Ces derniers seraient lié à un retard dans certaines technologies que la Russie avait l’habitude d’importer de l’étranger et qu’il va falloir développer et fabriquer localement.Soulignant que la Russie s'est tournée vers les pays de l’Asie, de l’Est, du Sud, d’Afrique et d’Amérique latine, M.Kouvaline affirme que "cette tendance est pour longtemps, pour ne pas dire pour toujours". Et d’ajouter que "l’Occident a trompé la Russie plus d'une fois, ce qui l’a poussée à chercher d’autres partenaires et c’est ce qu’elle fait en capitalisant les relations qu’avait l’Union soviétique avec les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine dans tous les domaines".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

