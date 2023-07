https://fr.sputniknews.africa/20230717/aigles-du-mali-un-nouvel-uniforme-made-in-france-en-rupture-au-design-traditionnel-1060603346.html

Aigles du Mali: un nouvel uniforme made in France, en rupture au design traditionnel

La décision de l’équipe nationale du Mali de changer radicalement le design des maillots des footballeurs à l’occasion de la CAN 2023 a déconcentré ses... 17.07.2023, Sputnik Afrique

À l’occasion de la Coupe d'Afrique des nations de football 2023, l’équipe nationale les Aigles du Mali a présenté son nouvel uniforme qui montre une rupture radicale avec les designs précédents.Au lieu de l’image d’un aigle familière aux fans de l’équipe éponyme, le nouveau design fait voir désormais une bande verticale au centre du maillot. La réalisation de cette nouvelle tenue a été confiée à l’homme d’affaires malien Malamine Koné, boxeur éminent des années 1990 et fondateur et possesseur de la marque sportive Airness confectionnée en France.Les supporteurs des Aigles ont fait preuve de réactions mitigées sur le Net présentant les commentaires tous contrastés.De différentes suppositions se font également circuler quant à l’opportunité de cette décision. D’un côté, ce nouveau motif audacieux pourrait attirer plus d’attention sur l’équipe se traduisant en conséquence en augmentation des ventes de maillots et donc de ses revenus.D’autres personnes expriment des doutes sur cette cette stratégie qui vise une rentabilité à long terme, la bande centrée sur le maillot pouvant détourner les adeptes de l’ancien design. Ou au contraire, cela mènerait vers une réduction des ventes à long terme.Au vu de ces réactions contrastées, un challenge a été lancé pour la proposition de maillots par des design graphiques. Les modèles qui auront obtenu le plus de J’aime seront republiés, précise le compte Les Aigles Du Mali.

