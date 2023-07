https://fr.sputniknews.africa/20230716/lerythree-confirme-lintention-du-president-de-participer-au-prochain-sommet-russie-afrique-1060577526.html

L’Érythrée confirme l’intention du Président de participer au prochain sommet Russie-Afrique

L’Érythrée confirme l’intention du Président de participer au prochain sommet Russie-Afrique

L’ambassadeur érythréen en Russie a confirmé à Sputnik l’intention du Président Isaias Afwerki de participer à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique... 16.07.2023, Sputnik Afrique

Le Président de l’Érythrée, Isaias Afwerki, prendra part au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg les 27-28 juillet, a annoncé ce dimanche 16 juillet à Sputnik l’ambassadeur de l’Erythrée en Russie Petros Tseggai.Parmi les sujets que le Président pourrait aborder figurent la sécurité internationale et le problème de la course aux armements dans l’espace, a précisé l’ambassadeur.Visite d’Isaias Afwerki à Moscou fin maiLe 30 mai, le Président érythréen avait effectué sa première visite officielle en Russie. À Moscou, il avait rencontré son homologue russe Vladimir Poutine.À la suite à cet entretien, le Président russe a annoncé que Moscou et Asmara comptaient signer plusieurs accords intergouvernementaux. Selon lui, les deux pays ont de bonnes perspectives dans de nombreux domaines. Le partenariat entre la Russie et l’Érythrée se développe entre autres au sein de l’Organisation des Nations unies. Les deux pays ont de bonnes relations dans le domaine humanitaire, des dizaines d'étudiants érythréens font leurs études en Russie, avait noté M.Poutine.Selon les documents diffusés par les autorités russes, le montant des échanges commerciaux russo-érythréens ont connu un bond de 4,207 millions de dollars en 2022 (soit 13,521 millions contre 9,314 millions de dollars en 2021).Œuvrer ensemble pour un nouvel ordre mondialDans une interview exclusive accordée à Sputnik Afrique le 3 juin, le dirigeant érythréen avait qualifié la Russie d’un des partenaires les plus importants.Il avait estimé que la Russie jouerait un grand rôle dans l’instauration d’un nouvel ordre mondial multipolaire et déclaré que l’Érythrée et la Russie appliqueraient ensemble les idées de multipolarité.Le deuxième sommet Russie-Afrique, qui réunira les chefs d'État et de gouvernement africains à Saint-Pétersbourg fin juillet, pourrait servir de plateforme pour les discussions autour de ces problèmes, selon le Président érythréen.

