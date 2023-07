https://fr.sputniknews.africa/20230716/expiration-imminente-de-laccord-cerealier-le-dernier-navire-quitte-odessa-selon-les-medias-1060576292.html

Expiration imminente de l’accord céréalier: le dernier navire quitte Odessa, selon les médias

Expiration imminente de l’accord céréalier: le dernier navire quitte Odessa, selon les médias

À la veille de l'expiration de l’Initiative céréalière de la mer Noire, le dernier navire concerné par cet accord a quitté le port ukrainien d'Odessa, selon... 16.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-16T17:42+0200

2023-07-16T17:42+0200

2023-07-16T17:42+0200

accord céréalier d’istanbul (2022)

odessa

port

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244301_0:150:2795:1722_1920x0_80_0_0_1ab7cee1a564099ddd8f560b93eab5bd.jpg

Le navire Samsun battant pavillon turc et transportant des céréales ukrainiennes dans le cadre de l’accord d’Istanbul de 2022 a levé l'ancre le 16 juillet à Odessa, c’est le dernier bâtiment concerné par l'accord qui expire le 17 juillet, a annoncé ce dimanche 16 juillet l’agence de presse Reuters en se référant à un témoin oculaire.Selon le service MarineTraffic, le navire fait route vers le sud.Un objectif pas atteintLe 15 juillet, le Président russe Vladimir Poutine avait déclaré lors d'une conversation avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa que les engagements visant à lever les obstacles aux exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes n’avaient pas été respectés.Selon lui, l'objectif principal de l'accord, à savoir l'approvisionnement en céréales des pays dans le besoin, y compris sur le continent africain, n'a pas été atteint.Le 21 juin, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, avait déclaré qu’il n’y avait pas de prémices pour un prolongement de l'accord, puisque les obligations envers la Russie n'étaient pas remplies.Les conditions russesL'accord sur les céréales fait partie d'un accord global, dont la seconde partie est un mémorandum de trois ans entre la Russie et l'Onu.Celui-ci envisage le déblocage des exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais. Parmi les principaux objectifs de l’Initiative céréalière figurent la reconnexion de la banque agricole russe Rosselkhozbank au système SWIFT, la reprise des livraisons de machines agricoles, de pièces détachées et de services. La Russie préconise également la remise en service du pipeline d'ammoniac reliant la ville russe de Togliatti à Odessa ainsi qu'un certain nombre d'autres mesures.Or ces objectifs n’ont jamais été atteints. Le pipeline Togliatti-Odessa a même été endommagé par une explosion le 5 juin. Selon la Défense russe, la responsabilité en incombe à un groupe de saboteurs ukrainiens.L'accord céréalierL'initiative céréalière de la mer Noire avait été signée par des représentants de la Russie, de la Turquie, de l'Ukraine et de l'Onu le 22 juillet 2022. Elle prévoit l'exportation de céréales et de denrées alimentaires ukrainiennes, ainsi que d'engrais, via la mer Noire à partir de trois ports, dont celui d'Odessa.Le centre de coordination conjoint d'Istanbul est chargé de coordonner les mouvements des navires.Depuis le 18 novembre, elle avait été prolongée de 240 jours et expire le 17 juillet. Jusque-là, Moscou n'a pas encore donné son feu vert quant à une éventuelle prolongation.Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres avait adressé un courrier à Vladimir Poutine pour lui faire part de l'espoir d'une éventuelle poursuite de l'initiative céréalière.

odessa

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

accord céréalier d’istanbul (2022), odessa, port, reuters