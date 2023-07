https://fr.sputniknews.africa/20230713/antonio-guterres-a-ecrit-une-lettre-a-poutine-concernant-laccord-cerealier-1060519554.html

Antonio Guterres a écrit une lettre à Poutine concernant l’accord céréalier

Antonio Guterres a écrit une lettre à Poutine concernant l’accord céréalier

Le secrétaire général de l’Onu espère que l’accord céréalier entre la Russie et l’Ukraine se poursuivra; il a écrit au Président russe en ce sens. La Turquie... 13.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-13T20:51+0200

2023-07-13T20:51+0200

2023-07-13T20:51+0200

international

céréales

accord céréalier d’istanbul (2022)

antonio guterres

onu

ukraine

turquie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244958_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_274f29a7824cf11de0a2d8dabaa11d59.jpg

L’espoir fait vivre. Alors que la prolongation des accords céréaliers d’Istanbul fait plus que jamais débat, Antonio Guterres veut croire que rien n’est perdu. Le secrétaire général de l’Onu a d’ailleurs adressé une lettre au Président russe, Vladimir Poutine, pour tenter de débloquer la situation et permettre la circulation des céréales et engrais russes, indispensables à de nombreux pays, notamment en Afrique.Antonio Guterres a ajouté qu’il n’avait pas reçu de réponse pour l’instant, tout en soulignant que les négociations se menaient dans les coulisses pour avoir plus de chances d’aboutir.La Turquie à la manœuvreAyant déjà faire œuvre de médiation pour lancer l’accord en juillet 2022, la Turquie maintient pour sa part des contacts avec Moscou. Istanbul continue ses efforts de conciliation, non seulement pour la prolongation de l’accord, mais pour "assurer un cessez-le-feu et une paix durable" sur le théâtre ukrainien, a ainsi déclaré le ministère turc de la Défense dans un communiqué.L’accord d’Istanbul a été dénoncé plusieurs fois par Moscou, qui estime que le volet sur les produits russes n’est absolument pas respecté. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères avait encore déploré cet état de fait récemment, estimant que les efforts pour optimiser l’accord n’avaient pas porté leurs fruits et que le volet concernant les exportations ukrainiennes avait été exploité à des fins commerciales.Le chef de la diplomatie russe avait également rappelé que seuls 3% des produits alimentaires exportés des ports ukrainiens avaient atteint des pays dans le besoin. Une grosse part de 31,7 millions de denrées débloquées est partie vers l’Europe.L’accord d’Istanbul avait déjà été prolongé de 60 jours en mai dernier et doit donc arriver à terme le 17 juillet.

ukraine

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, céréales, accord céréalier d’istanbul (2022), antonio guterres, onu, ukraine, turquie