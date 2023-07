https://fr.sputniknews.africa/20230715/macron-et-modi-convergeraient-sur-le-souci-de-trouver-une-issue-negociee-au-conflit-en-ukraine-1060555227.html

Macron et Modi convergeraient sur le souci de trouver une issue négociée au conflit en Ukraine

Une bonne partie des discussions entre Emmanuel Macron et Narendra Modi a porté sur le conflit en Ukraine, révèle Le Monde.M.Macron a insisté sur la coopération entre l’Inde et la France afin de faire face aux crises internationales à commencer par la guerre en Ukraine.M.Modi n’a fait en public aucun commentaire à ce sujet. Pourtant, ce silence a été comblé par le ministre indien des Affaires étrangères Vinay Kwatra.Modi, ardent défenseur d’un règlement négociéLe ministre a ajouté que, plus tôt dans la journée, mais aussi la veille, les deux dirigeants avaient longuement discuté de l’état actuel du conflit russo-ukrainien au long d’une "conversation approfondie"."Ils ont également discuté de l'impact de ce conflit sur les pays en développement, des défis exacerbés pour la sécurité alimentaire et de l'incertitude croissante qu'il crée pour l'augmentation rapide de la sécurité énergétique, ainsi que des défis relatifs à l’accès aux engrais qui peuvent se refléter sur la sécurité alimentaire demain", a-t-il indiqué.Outre le conflit en Ukraine, les deux dirigeants ont abordé une feuille de route du renforcement des relations bilatérales à l’horizon 2047.

