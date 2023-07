https://fr.sputniknews.africa/20230714/emmanuel-macron-hue-en-plein-defile-du-14-juillet-a-paris---video-1060524747.html

Emmanuel Macron hué en plein défilé du 14 juillet à Paris - vidéo

Emmanuel Macron hué en plein défilé du 14 juillet à Paris - vidéo

Un défilé du 14 juillet sous haute protection et sous des huées. Pendant qu’Emmanuel Macron passait en véhicule léger de reconnaissance et d'appui sur les... 14.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-14T11:22+0200

2023-07-14T11:22+0200

2023-07-14T11:56+0200

emmanuel macron

fête nationale française (14 juillet)

paris

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0e/1060524571_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc07d8bf146afa8349dcab7e612cdd2b.jpg

Alors que les célébrations sous très haute surveillance à l’occasion du 14 juillet se déroulent actuellement à Paris, la revue des troupes d’Emmanuel Macron a été accompagnée des huées.Sur les séquences diffusées par la télévision française ce vendredi il est possible d’entendre non seulement des applaudissements, mais aussi des phrases scandées comme "Macron démission".Certains citoyens rassemblés sur les Champs-Élysées pour observer le défilé militaire ont sifflé alors que le Président de la République passait en véhicule léger de reconnaissance et d'appui accompagné du chef d’état-major des armées Thierry Burkhard.

paris

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

emmanuel macron, fête nationale française (14 juillet), paris, france