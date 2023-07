https://fr.sputniknews.africa/20230714/des-jo-politises-le-sport-devient-un-instrument-des-manipulateurs-occidentaux-indique-un-expert-1060536622.html

Des JO politisés: "le sport devient un instrument des manipulateurs occidentaux", indique un expert

Des JO politisés: "le sport devient un instrument des manipulateurs occidentaux", indique un expert

La participation d’athlètes russes et biélorusses aux JO de Paris divise. Alors que le Conseil de l’Europe s’est exprimé contre, le Mouvement des non-alignés a... 14.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-14T16:56+0200

2023-07-14T16:56+0200

2023-07-14T16:56+0200

zone de contact

podcasts

sport

jeux olympiques

paris

russie

occident

athlètes

politique

manipulation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0e/1060536282_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_2f75eb0ecd94205995cb93f663a7d84e.jpg

Des JO politisés: «le sport devient un instrument des manipulateurs occidentaux», indique un expert La participation d’athlètes russes et biélorusses aux JO de Paris divise. Alors que le Conseil de l’Europe s’est exprimé contre, le Mouvement des non-alignés a rappelé dans une déclaration les valeurs de neutralité du sport. Pour Sputnik Afrique, Lianhoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile burkinabè, commente cette posture occidentale.

"Cela vient montrer que l'Europe n'arrive pas à s'appliquer à elle-même les principes de séparation des pouvoirs. Elle est loin de comprendre les règles de fonctionnement de la liberté et de la démocratie et ce qu'elle vient de poser comme acte est une ingérence politique dans une institution sportive. Elle vient de violer ce principe sacré et, à partir de ce moment-là, le sport devient un instrument entre les mains de manipulateurs occidentaux pour régler leurs comptes avec leurs adversaires politiques. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais pour l'avenir du sport mondial", estime Lianhoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile burkinabè et analyste politique.Retrouvez également dans ce numéro- Alain Corvez, conseiller français en stratégie internationale, sur le bilan du sommet de l’Otan de Vilnius.- Adboul Diallo, expert malien en politique et géopolitique, et Paul Ella, président du Mouvement African Revival, sur la politisation du sport à un an des Jeux olympiques de Paris.Notre revue d’actu traitera les sujets suivants:- Des mercenaires étrangers horrifiés par la contre-offensive ukrainienne- L’Égypte s’attend à une hausse du nombre de touristes dans son pays- Air Algérie qui va renforcer ses liaisons aériennes avec la Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

paris

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, sport, jeux olympiques, paris, russie, occident, athlètes, politique, manipulation, аудио