"Minorités destructrices": Moscou fustige l'UE souhaitant bannir la Russie et la Biélorussie des JO

"Minorités destructrices": Moscou fustige l’UE souhaitant bannir la Russie et la Biélorussie des JO

En cherchant à interdire totalement aux sportifs russes et biélorusses de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, l’UE viole nombre de chartes... 11.07.2023, Sputnik Afrique

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) continue de soutenir les résolutions illégales visant à "interdire totalement" la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques, a déploré ce 11 juillet la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Il est certain que l’instance viole des documents réglementaires, notamment la Charte olympique, la Déclaration de Berlin de l’UNESCO de 2013, plusieurs résolutions de l’Assemblée générale de l’Onu à la fois et la Déclaration universelle des droits de l’homme, précise Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram dans une publication intitulée "Minorités destructrices".Entretemps, la majorité mondiale absolue maintient toujours les principes olympiques, poursuit-elle.Par exemple, une Déclaration spéciale du bureau de coordination du mouvement des non-alignés, composé de 120 États membres et de 20 pays observateurs, a été adoptée à Bakou à l’initiative du Président azerbaïdjanais, explique la porte-parole. Signé le 6 juillet, ce document appelle à assurer la participation de toutes les équipes nationales aux prochains Jeux olympiques, à Paris.En outre, le Président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déjà officiellement déclaré:Si l’Occident soutient la démocratie, il doit accepter la volonté de la majorité fondée sur le droit international, conclut-elle.

