Ces pays d’Afrique ont réduit de moitié leur pauvreté multidimensionnelle

Cinq pays d'Afrique sont parvenus à réduire de moitié leur pauvreté multidimensionnelle sur les quinze dernières années, révèle un rapport des Nations unies.

La lutte contre la pauvreté continue en Afrique. Cinq pays du continent ont fait baisser de moitié leur indice de pauvreté multidimensionnelle ces quinze dernières années, selon un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Un indice qui ne se base pas seulement sur les revenus, mais sur plusieurs autres facteurs, comme la nutrition, la mortalité infantile ou l’accès à l’eau et l’électricité.Les cinq pays à s’être illustrés sont le Maroc, le Gabon, le Lesotho, le Congo et Sao Tomé-et-Principe. Le Maroc fait fort en ayant réduit de moitié sa pauvreté multidimensionnelle en seulement sept ans, entre 2011 et 2018. Seul 1,4% de sa population est désormais en état de sévère pauvreté multidimensionnelle, et 10,9% reste vulnérable au phénomène, selon ce rapport.Au total, 25 pays dans le monde ont réduit de moitié leur pauvreté multidimensionnelle ces quinze dernières années, de petits États comme Sao Tomé-et-Principe jusqu’aux géants comme la Chine et l’Indonésie.Au contraire, les pays les plus pauvres d’Afrique selon cet indice sont le Niger, le Tchad, la Centrafrique et le Burundi.L’indice de pauvreté multidimensionnelle peut venir compléter celui de pauvreté basé sur le revenu. En Afrique, certains écarts sont d’ailleurs flagrants. Des pays comme le Tchad, la Guinée ou le Mali ont ainsi une pauvreté multidimensionnelle supérieure de 50% à la pauvreté monétaire. Une preuve que la misère impacte les vies humaines "de multiples façons", précise le rapport.Electricité et pauvreté des plus jeunesL’Afrique souffre cependant de nombreux maux impactant sa pauvreté multidimensionnelle. Près de 80% des pauvres n’ayant pas accès à l’électricité vivent par exemple dans la région subsaharienne, soit 444 millions de personnes qui sont par extension des laissés-pour-compte du monde numérique.Sur 1,1 milliard de personnes en état de pauvreté multidimensionnelle, la moitié ont moins de 18 ans, explique également le PNUD. Et 54,1% d’entre eux vivent là encore en Afrique subsaharienne.Au total, cinq personnes pauvres sur six vivent en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud, selon cet indice utilisé par le PNUD.

