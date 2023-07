https://fr.sputniknews.africa/20230713/le-plus-vieux-glacier-du-monde-decouvert-sous-un-gisement-dor-africain-1060515409.html

Le plus vieux glacier du monde découvert sous un gisement d’or africain

Des scientifiques pensent avoir retrouvé la trace d’un glacier vieux de 2,9 milliards d’années, qui se trouve près de champs aurifères sud-africains. Cette... 13.07.2023, Sputnik Afrique

Afrique, terre de glace. Le sous-sol sud-africain cache sans doute le plus vieux glacier du monde, affirme une étude publiée dans la revue Geochemical Perspectives Letters. Des scientifiques ont en effet découvert des débris de cette masse de neige sous des gisements d’or à l’extrémité australe du continent.Les chercheurs ont également trouvé des isotopes d’oxygène dans les roches, ce qui démontre que le climat était de type glaciaire lorsqu’elles se sont formées. Sur la base de ces calculs, le glacier pourrait dater de 2,9 milliards d’années.Deux explications possiblesDeux hypothèses peuvent expliquer la présence de ce glacier en Afrique du Sud, selon les scientifiques. La région pourrait s’être trouvée proche des pôles, ou bien la planète pourrait avoir connu une période de refroidissement durant laquelle elle se serait recouverte de glaces: c’est l’hypothèse dite de la "Terre boule de neige".En 2019, des scientifiques avaient déjà émis l’hypothèse que l’Afrique était couverte de glace il y a 300 millions d’années, en se fondant sur l’étude de collines namibiennes qui se seraient formées sous une couche gelée.Les ultimes glaciers d’Afrique se trouvent aujourd’hui sur les hauteurs du continent, en particulier sur le mont Kenya, dans le massif du Rwenzori et sur le Kilimandjaro. Ces derniers sont d’ailleurs en grave danger et pourraient disparaître d’ici 2050, selon un récent rapport de l’Onu.

