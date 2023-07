https://fr.sputniknews.africa/20230712/le-dollar-va-mourir-les-brics-pourraient-porter-un-coup-au-billet-vert-via-une-cryptomonnaie-1060491256.html

"Le dollar va mourir": les BRICS pourraient porter un coup au billet vert via une cryptomonnaie

Le dernier clou dans le cercueil? Alors que le dollar est amoindri par une dette américaine hors de contrôle et d’importants efforts de dédollarisation, le coup de grâce pourrait venir d’ailleurs, a déclaré l’économiste Robert Kiyosaki.L’auteur du best-seller "Père riche, père pauvre" a affirmé que les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) allaient sortir une cryptomonnaie commune adossée à l’or. L’annonce devrait être faite fin août, à l’occasion du sommet du groupe à Johannesburg, selon lui.En conséquence, l’économiste estime que le dollar va en prendre un coup. Il conseille aux investisseurs d’acheter de l’or et du Bitcoin, qu’il voit bien remonter à 120.000 dollars l’an prochain.Ses prévisions sur le Bitcoin rejoignent celles d’autres économistes, comme Mike McGlone, analyste des matières premières pour Bloomberg, qui voit la reine des cryptos passer au-dessus des 100.000 dollars d’ici 2025.Monnaie communeDepuis plusieurs semaines, les BRICS sont en discussion pour créer une monnaie commune, en vue de réduire leur usage du dollar et d’alléger le fardeau des pays en développement. Le dossier reste néanmoins "complexe" avait récemment admis la présidence sud-africaine.En parallèle, les paiements en devises nationales se sont aussi accentués entre les États membres du groupe. En 2024, les BRICS devraient d’ailleurs tester le système commun de paiement BRICS Pay, visant à faciliter ce type d’échanges.De nombreux autres pays envisagent également de lancer leur propre cryptomonnaie nationale, y compris en Afrique. Le Nigéria a déjà pris les devants, en proposant l’eNaira en 2021. Maurice et la Tanzanie pourraient être les prochains sur la liste.Cas de figure un peu différent: le Zimbabwe a lui aussi mis en place une devise numérique établie sur l’or. Elle n’est cependant pas censée remplacer le dollar zimbabwéen, mais vient soutenir les véritables jetons en or (les "Mosi-oa-Tunya") introduits en 2022 pour combattre l’inflation, comme l’expliquait récemment à Sputnik Anguelina Akimenko, experte en monnaies numériques.

