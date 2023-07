https://fr.sputniknews.africa/20230711/un-vehicule-de-combat-russe-terminator-tire-400-projectiles-contre-des-ennemis-en-ukraine--video-1060466642.html

Un véhicule de combat russe Terminator tire 400 projectiles contre des ennemis en Ukraine – vidéo

Un véhicule de combat russe Terminator tire 400 projectiles contre des ennemis en Ukraine – vidéo

À la nuit tombée, un véhicule de combat de soutien de char (BMPT) Terminator russe a réalisé des missions visant à anéantir l’ennemi dans une zone de... 11.07.2023, Sputnik Afrique

Des militaires russes opérant dans un véhicule de combat de soutien de char (BMPT) Terminator ont tiré contre les positions ukrainiennes sur l’axe d’Avdeïevka, en république populaire de Donetsk (RPD).Dans une séquence à la disposition de Sputnik, on les voit effectuant leur mission à la nuit tombée.L’équipage a tiré une salve de 400 projectiles avec un canon automatique de calibre 30 mm contre l’ennemi, comme l’a fait savoir à Sputnik un soldat.Selon lui, les forces russes ont choisi d’agir la nuit, car il est plus facile de détecter des cibles dans l’obscurité. Le personnel, les fortifications et l’équipement de l’ennemi sont mieux repérés à l’aide d’un dispositif d’imagerie thermique.Les tirs ont été réalisés à une distance de quatre kilomètres.L'équipage frappe les véhicules blindés légers et lourds avec un système de missiles antichars, a précisé l’interlocuteur de l’agence.Ce blindé russe a plusieurs types d’armes et dispose aussi d'un nouveau blindage réactif explosif, Relikt, conçu pour résister aux obus antichars.

