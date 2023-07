https://fr.sputniknews.africa/20230711/paris-aurait-decide-de-fournir-ses-missiles-scalp-a-kiev-pour-cette-raison-selon-un-expert-1060480473.html

Paris aurait décidé de fournir ses missiles Scalp à Kiev pour cette raison, selon un expert

Paris aurait décidé de fournir ses missiles Scalp à Kiev pour cette raison, selon un expert

La décision de Paris de livrer ses missiles Scalp à Kiev pourrait être un aveu d'échec des missiles britanniques Storm Shadow précédemment fournis et abattus... 11.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-11T23:02+0200

2023-07-11T23:02+0200

2023-07-11T23:02+0200

russie

paris

ukraine

international

livraison d'armes à l'ukraine

missiles

scalp-eg (missile)

alexeï leonkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1c/1060212965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20db800d5b59b240cc600ef956e60d09.jpg

L’envoi à Kiev de missiles français à longue portée Scalp viserait à compenser l'épuisement du stock de missiles britanniques Storm Shadow abattus par les forces armées russes, a déclaré à Sputnik un analyste militaire russe.Selon lui, il s'agit en fait de la version française du Storm Shadow britannique, modifiée par les Français pour la Marine afin qu'il puisse être lancé à partir de navires de surface, ce qui lui confère une portée de 1.400 kilomètres. Inefficacité similairePour M.Leonkov, le Scalp n'est pas plus difficile à abattre que le Storm Shadow pour les systèmes de défense aérienne russes.Astuce américaineSelon l'analyste, le Scalp est aussi un équivalent du missile de croisière américain JASSM-ER, ce que les Américains n'apprécient pas; ils en profitent donc pour se débarrasser de produits concurrents par le biais du conflit ukrainien.Les États-Unis cherchent à "désarmer" leurs alliés européens en leur faisant livrer des armes à l'Ukraine, et une fois que les arsenaux européens seront vides, Washington proposera à ses alliés ses propres produits pour reconstituer leurs stocks, estime l'analyste.Plus tôt dans la journée de mardi, le Président français a annoncé, avant le début du sommet de l'Otan à Vilnius, que Paris transfèrerait des missiles à longue portée à Kiev pour soutenir la contre-offensive des forces armées ukrainiennes.Une source militaire a confié à l’AFP que les premiers missiles Scalp promis à Kiev par Emmanuel Macron ce 11 juillet étaient déjà en Ukrainie. Avertissements russesLe Kremlin a qualifié cette décision française d'erronée et de lourde de conséquences.Ultérieurement, Moscou avait déjà adressé un message à l'Otan mettant en garde l’Alliance contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Les autorités russes ont averti à maintes reprises que toute arme étrangère à destination de Kiev était une cible légitime pour la Russie.

russie

paris

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, paris, ukraine, international, livraison d'armes à l'ukraine, missiles, scalp-eg (missile), alexeï leonkov