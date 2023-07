https://fr.sputniknews.africa/20230711/de-retour-en-france-une-algerienne-retrouve-un-cadavre-dans-sa-cuisine-1060479642.html

De retour en France, une Algérienne retrouve un cadavre dans sa cuisine

De retour en France, une Algérienne retrouve un cadavre dans sa cuisine

À son retour en France, une Algérienne a trouvé le cadavre d'un homme emmuré dans la cuisine de son appartement en Seine-Saint-Denis, rapporte l'AFP

Revenue d’Algérie, une femme a retrouvé un corps en décomposition dans son appartement situé en banlieue parisienne, relate l’AFP en se référant à des sources policières.En franchissant le seuil après six mois d’absence, elle a découvert des moucheset senti la forte odeur d'eau de javel qui régnait dans le logement.Dans la cuisine, la femme a vu un muret d’environ "1,50 m de long, 1 m de haut et 40 cm de large" qui a dû être érigé par le couple qui y habitait pendant son absence.Une équipe de la Brigade criminelle arrivée sur les lieux a percé un trou dans le muret, découvrant des insectes nécrophages et une odeur nauséabonde. Les policiers ont été obligés de le détruire complètement pour y découvrir le corps d’un homme en position fœtale, enroulé dans du plastique.Un inconnuAvant son départ, l’Algérienne avait confié son logement à un couple qui devait y réaliser des travaux.Elle a affirmé aux enquêteurs ne pas être en mesure de fournir l’identité complète de l’entrepreneur dont la femme ne connaissait que le prénom. Son téléphone a par ailleurs été retrouvé par les policiers dans le domicile.Une autopsie est prévue sur le cadavre, a indiqué le parquet de Bobigny, qui a ouvert une enquête pour assassinat, confiée à la brigade criminelle.

