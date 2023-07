https://fr.sputniknews.africa/20230702/je-profite-puisquil-y-a-du-feu-une-algerienne-cuisine-un-bouzellouf-en-pleine-emeute-en-france-1060296428.html

"Je profite puisqu’il y a du feu": une Algérienne cuisine un bouzellouf en pleine émeute en France

En pleine période d’émeutes en France, une Algérienne a décidé de préparer son repas de l’Aïd el-Adha sur un feu allumé par les protestataires. Une vidéo de sa... 02.07.2023, Sputnik Afrique

Une maman algérienne a profité des protestations qui ont éclaté dans les rues de plusieurs villes en France pour rendre hommage à une tradition culinaire de son pays d’origine au début de la fête religieuse musulmane de l’Aïd el-Adha.En pleines violences urbaines, cette femme, en compagnie de ses deux filles, a décidé de préparer son repas au beau milieu d’une rue. Elle a apporté des restes de mouton pour les faire griller en plein air, sur des feux allumés par les manifestants.La vidéo où la femme apparaît est accompagnée des commentaires de l’une de ses filles:Relayant largement ces images sur les réseaux sociaux, les internautes ont salué cet intermède culinaire, apportant une touche d’humour à la situation.Interrogée sur ses motivations, la maman a répondu qu’elle voulait utiliser les braises déjà allumées pour faire cuire sa viande. "Je profite puisqu’il y a du feu", a-t-elle déclaré nonchalamment, citée par sa fille sur les réseaux sociauxOrigine des émeutesLe 27 juin, des policiers ont abattu Nahel, jeune homme de 17 ans, lors d'un contrôle routier à Nanterre, alors qu’il refusait de se plier à leurs exigences, d’après les forces de sécurité.De violentes manifestations ont éclaté dans de nombreuses villes de France et durent depuis plusieurs jours.Dans la nuit du 1er au 2 juillet seulement, 719 personnes ont été interpellées lors de la cinquième soirée de violences, selon le ministère de l’Intérieur. Au moins 45 policiers et gendarmes ont été blessés, 577 véhicules et 74 bâtiments ont été incendiés, 871 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique.Face à ces débordements, un important dispositif de 45.000 policiers et gendarmes sera déployé ce 2 juillet, pour la troisième nuit consécutive. Le ministre de l'Intérieur a donné des "consignes de fermeté" et a demandé "comme précédemment que des interpellations soient menées, dès que possible", a précisé son entourage.

