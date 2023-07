https://fr.sputniknews.africa/20230710/kiev-naurait-pas-pu-mener-ces-attaques-contre-la-russie-sans-laide-de-loccident-selon-moscou-1060459502.html

Kiev n’aurait pas pu mener ces attaques contre la Russie sans l’aide de l’Occident, selon Moscou

Kiev n’aurait pas pu mener ces attaques contre la Russie sans l’aide de l’Occident, selon Moscou

Les tentatives ukrainiennes de frappes avec des missiles S-200 contre des régions russes ont certainement été organisées avec le soutien de l’Occident, a... 10.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-10T22:57+0200

2023-07-10T22:57+0200

2023-07-10T22:57+0200

russie

ukraine

international

occident

attaque

kertch

détroit de kertch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/09/1053869733_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_d37dfcc6e9c8093c9efe2b0547ad189c.jpg

Les tentatives de Kiev de bombarder le territoire russe le 9 juillet avec des missiles S-200 auraient été impossibles sans l'aide des États-Unis et de leurs alliés, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères par un communiqué destiné aux médias. Poursuites contre les responsablesLes autorités russes ont la conviction que tous les responsables de ce crime seront nécessairement poursuivis, poursuit la diplomatie russe.En outre, ces attaques et d'autres entreprises terroristes du régime de Kiev seront contrecarrées par les forces armées russes qui, dans le cadre de l'opération militaire spéciale, parviendront à éliminer les menaces émanant du territoire ukrainien envers la sécurité de la Russie et de sa population.Le 9 juillet, le régime de Kiev a essayé de frapper avec des missiles S-200 la Crimée, notamment le carrefour que représente Kertch, et des aérodromes dans les régions russes de Rostov et de Kalouga, a annoncé ce jour le ministère russe de la Défense. Deux roquettes ont été détruites par la défense anti-aérienne russe; deux autres ont été déviées par des équipements de guerre électronique.Ni victimes ni dégradations ne sont à déplorer.Il y a neuf mois, précisément le 8 octobre, le pont de Crimée, qui relie la péninsule à la région de Krasnodar, avait été partiellement détruit lorsqu’un camion piégé a explosé.

russie

ukraine

occident

kertch

détroit de kertch

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, international, occident, attaque, kertch, détroit de kertch