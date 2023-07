https://fr.sputniknews.africa/20230710/coupure-des-reseaux-sociaux-macron-veut-abattre-tout-ce-qui-le-menace-pour-un-journaliste-francais-1060455669.html

Coupure des réseaux sociaux: Macron veut abattre tout ce qui le menace, pour un journaliste français

Coupure des réseaux sociaux: Macron veut abattre tout ce qui le menace, pour un journaliste français

Après les violences urbaines qui ont secoué la France, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de couper les réseaux sociaux en cas de troubles. Pour Sputnik... 10.07.2023, Sputnik Afrique

Coupure des réseaux sociaux: Macron veut abattre tout ce qui le menace, pour un journaliste français Après les violences urbaines qui ont secoué la France, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de couper les réseaux sociaux en cas de troubles. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français Jacques-Marie Bourget commente cette proposition du locataire de l’Élysée et fait un état des lieux sur les libertés en France.

"La liberté, c'est devenu en France la possibilité de dénoncer, d'injurier, de protester, d'organiser des boycotts. C'est ça, la liberté. Mais la libre parole, il n'en est pas question. […] On doit laisser tout dire, sauf évidemment l'insulte, l'injure, le racisme et tout ce qui est condamnable de façon établie. Tout le reste. Et toute cette idéologie. Tout ce qui est philosophique pour eux, c'est totalement étranger. Donc quand on demande à quelqu'un de couper un réseau Internet ou d'atténuer les choses sur un site, on agit comme on le fait, comme pour le téléphone à un directeur de journal qui en général est une forme de domestique", estime Jacques-Marie Bourget, écrivain et journaliste français, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur."On assisite tranquillement à la mort des libertés", constate-t-il.Retrouvez également dans ce numéro:- Ivan Lochkarev, expert en études africaines au sein de l’université russe des relations internationales MGIMO, sur les bénéfices d’un élargissement des BRICS à des pays africains.- Alexandra Chitikova, directrice par intérim de l’Institut d’agrobiotechnologie de l’Université d’agriculture Timiryazev de Moscou, sur une nouvelle plante qui pourrait aider l’Afrique dans sa lutte pour la sécurité alimentaire.- Fiodor Voitenkov, chef du département de la coopération internationale de l’Université d’agriculture, et Ivan Krivtchansky, son adjoint, sur la coopération avec les pays africains.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- Un ministre ukrainien admet que l’Occident se sert de son pays comme terrain d’essai-Le projet du tunnel ferroviaire entre l’Espagne et le Maroc relancé-L’Éthiopie, qui pourrait devenir la locomotive de l’Afrique subsaharienne-La Guinée, qui souhaite la construction d’une centrale nucléaire russe sur son territoire-Le Président sénégalais plaide pour une réforme de l’OnuPour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

