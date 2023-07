Une chanteuse française imagine un lynchage de Macron en plein concert

https://fr.sputniknews.africa/20230709/une-chanteuse-francaise-imagine-un-lynchage-de-macron-en-plein-concert-1060437763.html

En plein concert, la chanteuse française Izïa Higelin a lancé une violente diatribe contre Emmanuel Macron. Sous l’approbation du public, elle a imaginé un... 09.07.2023, Sputnik Afrique

Le parquet de Nice a ouvert une enquête visant la chanteuse Izïa Higelin, relate Franceinfo. L’artiste de 32 ans se voit reprocher une "provocation publique à commettre un crime ou un délit". En cause, des propos violents lancés au cours d’un concert, alors que la vague d’émeutes déclenchées fin juin après la mort d’un adolescent d’origine algérienne est encore dans tous les esprits.Le 6 juillet, la chanteuse, fille du musicien français Jacques Higelin et de la danseuse et chanteuse tunisienne Aziza Zakine, faisait l'ouverture du festival Nuits Guitare de Beaulieu-sur-Mer, commune près de Nice. Entre deux chansons, elle s'est lancée dans un long monologue violent contre Emmanuel Macron. Elle a commencé par imaginer un dialogue entre "Brigitte et Manu"."Je le connais, quel coquin celui-là. Et il s'est dit: ‘là, ce qui serait bien, ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol telle une pinata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout comme dans Clockwork Orange” (film Orange mécanique, ndlr)", a-t-elle improvisé.Sous l’approbation de certains spectateurs, Izïa Higelin a continué:"Je vois déjà le gros titre de Nice-Matin demain: Izïa appelle au meurtre de Macron", a lancé l’artiste avant de passer à la chanson suivante, selon le média InOut Côte d’Azur.Interpellation avortéePrévenus par des spectateurs, les gendarmes sont venus interpeller la chanteuse à l'issue du concert. Ils n’ont pourtant pas pu l’exfiltrer de son bus. Le 9 juillet, une enquête a été ouverte.Dans la foulée, la municipalité de Beaulieu-sur-Mer a déclaré l’artiste "blacklistée". Ce 9 juillet, la mairie d’une autre ville, Marcq-en-Barœul, a annulé le concert Izïa Higelin, programmé le 13 juillet.

