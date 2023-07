https://fr.sputniknews.africa/20230707/elon-musk-sinteresse-de-pres-a-cette-ressource-zimbabweenne-1060396475.html

Elon Musk s’intéresse de près à cette ressource zimbabwéenne

Elon Musk s’intéresse de près à cette ressource zimbabwéenne

Elon Musk a des vues sur le lithium du Zimbabwe et discute de projet d’extractions avec les autorités, a annoncé un porte-parole du parti au pouvoir, L'Union... 07.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-07T15:31+0200

2023-07-07T15:31+0200

2023-07-07T15:31+0200

international

elon musk

zimbabwe

lithium

secteur minier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1e/1058943038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e1b1d7140a4d548648a4673f073979c.jpg

Elon Musk garde un œil sur l’Afrique. Alors que son système d’internet satellitaire Starlink a déjà un pied sur le continent, le milliardaire s’intéresse désormais aux ressources minières du Zimbabwe.Le patron de Tesla et SpaceX est en pourparlers avec les autorités concernant l’extraction de lithium, a ainsi annoncé Christopher Mutswangwa, porte-parole de l’Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (ZANU-PF), parti au pouvoir.Christopher Mutswangwa a noté qu’Elon Musk partageait certaines affinités avec le Zimbabwe, étant lui-même descendant d’Afrikaners. Il a souligné que cette marque d’intérêt était un pied de nez à tous ceux qui pensait que le Zimbabwe était encore un État paria.Musk et l’AfriqueNé en Afrique du Sud, Elon Musk a gardé un lien avec le continent et tente d’investir dans divers domaines. Starlink, son internet très haut débit par satellite, est par exemple entré en service au Nigéria en début d’année. Le Kenya et le Mozambique sont aussi sur les rangs pour recevoir ce type de connexion.En janvier, Elon Musk avait également salué le potentiel en énergie solaire des pays du Maghreb. "Tellement évident" avait lâché sur Twitter en commentant une carte qui montrait que l’Algérie ou la Libye pourraient subvenir aux besoins de l’Europe et même du monde, si les investissements adéquats été réalisés.

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, elon musk, zimbabwe, lithium, secteur minier