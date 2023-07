https://fr.sputniknews.africa/20230705/la-revolution-algerienne-a-ete-un-moteur-pour-tous-les-peuples-opprimes-estime-un-geopolitologue-1060358788.html

"La révolution algérienne a été un moteur pour tous les peuples opprimés", estime un géopolitologue.

"La révolution algérienne a été un moteur pour tous les peuples opprimés", estime un géopolitologue.

"La France, membre de l'Otan et puissance nucléaire, a été battue par le combat libérateur des Algériens et ça a déclenché tout un processus de libération en... 05.07.2023, Sputnik Afrique

«La révolution algérienne a été un moteur pour tous les peuples opprimés», estime un géopolitologue. «La France, membre de l'Otan et puissance nucléaire, a été battue par le combat libérateur des Algériens et ça a déclenché tout un processus de libération en Afrique», rappelle à L’Afrique en marche Mokhtar Saïd Mediouni, colonel à la retraite de l’armée algérienne, à l’occasion du 61e anniversaire de l’indépendance du pays.

"L’armée coloniale française est arrivée en juillet 1830 en Algérie, un pays prospère et organisé avec un peuple largement alphabétisé", affirme à Radio Sputnik Afrique Mokhtar Saïd Mediouni, colonel de l’armée de l’air algérienne à la retraite, expert en géopolitique et en questions sécuritaires et de Défense, à l’occasion du 61e anniversaire de l’Indépendance algérienne, survenue le 5 juillet 1962."Les nostalgiques de l'Algérie française et les néocoloniaux vous disent même aujourd'hui qu'on va en Afrique pour aider les Africains à se développer alors qu'ils ont toujours été en Afrique pour détruire l'Afrique", affirme M.Mediouni. "La France en s'installant en 2013 avec ses fameuses opération Barkhane et Serval, est-ce qu'elle est venue pour lutter contre le terrorisme? Au contraire: elle est venue pour organiser le terrorisme dans les pays africains."Au début des années 1960, les Algériens ont inspiré l'ensemble de l'Afrique et du monde à se soulever contre les colonisateurs. "La France, membre de l'Otan et puissance nucléaire, a été battue par le combat libérateur des Algériens et ça a déclenché tout un processus de libération en Afrique", rappelle Mokhtar Saïd Mediouni.Pour lui, "le colonialisme est un mauvais élève qui n'apprend pas ses leçons. Les colonisateurs continuent à regarder avec arrogance cette Afrique, à regarder de haut l'Africain alors que la décadence de l'Europe a déjà commencé"."Sans la restitution totale des archives et des biens culturels, la réparation et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires dans le Sud algérien et la décontamination des sols, la reconnaissance des disparitions forcées d’Algériens ayant combattu le colonialisme, et enfin la restitution intégrale de restes mortuaires de résistants, les Algériens ne pourront pas considérer et accueillir sérieusement toute tentative d’apaisement des relations avec la France", conclut l’interlocuteur de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

