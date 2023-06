https://fr.sputniknews.africa/20230624/scandaledelhymne-le-president-du-senat-algerien-accuseparis-decolonialisme-dextermination-1060138214.html

Scandale de l'hymne: le président du Sénat algérien accuse Paris de "colonialisme d'extermination"

Scandale de l'hymne: le président du Sénat algérien accuse Paris de "colonialisme d'extermination"

Après l'agacement de Paris face à la décision d'Alger de réintégrer un couplet sur la colonisation française dans son hymne national, le président du Conseil... 24.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-24T18:53+0200

2023-06-24T18:53+0200

2023-06-24T18:53+0200

afrique du nord

maghreb

algérie

hymne

france

international

colonialisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/08/1057216196_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c1a8bcc987ae22a392149700f67b6da.jpg

Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a qualifié la présence française en Algérie de "colonialisme d'extermination", relate le site d'information Algérie 360.Selon M.Goudjil, la France doit en reconnaître et en traiter les conséquences, notamment en ce qui concerne la question de la mémoire et de la justice.Encore des traces de colonialisme?M.Goudjil a souligné que de nombreux Français ne comprenaient pas la distinction entre le peuple français et le colonialisme français, dont les réactions, fussent-elles anciennes, nouvelles ou renouvelées, étaient toutes pareilles, note Algérie 360.Il a toutefois souligné que son pays ne considérait pas la France comme un ennemi, mais plutôt comme un partenaire avec lequel il entretient des relations complexes et variées.L'hymne de la discorde?Le Président a récemment autorisé par décret de jouer le Kassaman, hymne algérien, dans son intégralité dans certaines circonstances. Or cela suppose la réintégration d'un couplet qui est pour l'heure rarement joué et qui évoque la colonisation française.Ce qui n'a visiblement pas plu à Paris, qui par l'intermédiaire de sa cheffe de la diplomatie s'est intéressé sur la motivation d'Alger de mettre en avant ce couplet. De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères s'était dit surpris de la réaction de Paris, évoquant une impression de manipulations politiques. Il a ironisé en invitant Mme Colonna à porter aussi des critiques à la musique de l'hymne pendant qu'on y était.

afrique du nord

maghreb

algérie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, algérie, hymne, france, international, colonialisme