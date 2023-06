https://fr.sputniknews.africa/20230619/o-france-le-temps-des-palabres-est-revolu-paris-enrage-de-nouveau-face-a-lhymne-algerien-1060035289.html

"Ô France! le temps des palabres est révolu": Paris enrage de nouveau face à l’hymne algérien

Le rétablissement d’un couplet mentionnant la colonisation française dans l’hymne algérien fait fulminer Paris. La ministre française des Affaires étrangères a... 19.06.2023, Sputnik Afrique

En avant la musique! Un décret présidentiel algérien fixant les conditions d’exécution de l’hymne national fait grincer des dents à Paris. Le document permettra en effet de jouet l’hymne dit Kassaman dans son intégralité, et ce dans certaines circonstances. Seul souci: l’un des couplets est particulièrement hostile à la France.Ce couplet est pour l’heure rarement joué, rapporte TSA. Il était entonné uniquement lors des congrès du FLN et de l’investiture du Président de la République. Le nouveau décret stipule qu’il pourra être employé lors de toutes les "commémorations officielles en présence du Président de la République".Paris agacéCette petite musique a fait siffler quelques oreilles à Paris. Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, a ainsi regretté une initiative "à contretemps", alors que les relations entre la France et l’Algérie semblent peu à peu se radoucir, depuis la fin de la crise des visas.La ministre a ajouté que la France devait regarder "son Histoire en face", admettant que les relations historiques avec l’Algérie avaient été "souvent douloureuses, plus rarement heureuses". Elle a insisté sur l’importance de la commission réunissant des historiens français et algériens pour continuer le travail de mémoire.Les relations entre Paris et Alger s’étaient refroidies suite à la crise des visas, débutée à l’automne 2021. La France avait restreint l’octroi de ces visas, pour inciter les pays du Maghreb à coopérer dans la lutte contre l’immigration illégale.Au plus fort de la crise, une bataille de mots avait eu lieu, le Président algérien accusant le ministre français de l'Intérieur de proférer de "gros mensonges" quant aux nombres d’Algériens clandestins à expulser. La situation était revenue à la normale fin 2022.

